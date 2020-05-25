Rusya'da yolcu uçağında 'sosyal mesafe' kavgası

Yolculardan birinin uçak iniş yaptığı sırada inmek için acele etmesi ve diğer yolculara çarpması sonucu 2 kişi birbirine girdi

Rusya'da Soçi-Moskova seferini yapan bir uçakta 'sosyal mesafe' kavgası çıktı. Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. Soçi'den kalkış yapan Ural Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Moskova'ya iniş yaptıktan hemen sonra yolculardan biri acele ederek inmeye çalıştı. Çıkış kapısına doğru yönelen kişi, diğer yolculara da çarparak ilerledi.