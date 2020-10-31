Rusya'da otobüs görevlisi ile yolcular arasında maske kavgası

Rusya'da bir yolcu otobüsünde bilet görevlisi, maske takmayan iki kişiyi uyardı. Alkollü olduğu belirtilen iki kişi, bilet görevlisini darbetti. O anlar otobüs kamerasınca kaydedildi.

Olay, Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde meydana geldi. Yolcuların biletlerini kontrol eden görevli, iki kişinin maske takmadığını gördü. Sözlü olarak uyarıda bulunan bilet görevlisi, iki kişi tarafından darbedildi. Söz konusu kişilerin bilet parası ödemeyi reddettikleri ve alkollü oldukları belirtildi. Alkollü kişilerin, araya giren kişiler tarafından bir sonraki durakta otobüsten atıldıkları ifade edilirken; polisin olaya ilişkin inceleme başlattığı duyuruldu.