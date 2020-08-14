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Rus halterci 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Avrupa Şampiyonası'nda yarışan halterci Alexander Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde canlı yayında dizlerini kırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, haltercinin çömelerek ağırlığı kaldırmayı denediği sırada dizlerinin büküldüğü görüldü. Genç halterci acıyla bağırdı. Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan Sedykh'in 2 ay boyunda yatakta kalması gerektiği ve ardından fizik tedavi göreceği ifade edildi.
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