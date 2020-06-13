Rize'de çay toplayan Senegalli işçiler yöre halkının sevgisini kazandı

RİZE?de çay hasadında günlük 250 TL yevmiye ile çalışan Senegal uyruklu işçilerin, çay toplamayı internette izledikleri hasat görüntüleri ile öğrendikleri ortaya çıktı. Kaynak ustası 3 Senegalli, Rizelilerin sevgisini kazandı. Salgın nedeniyle çay hasadı için Gürcü işçilerin bölgeye gelememesi üzerine, bu işçilerin yerini ise Türkiye'de yaşayan ve çalışma iznine sahip olan farklı ülkelerden işçiler aldı. İstanbul?da gündelik işlerde çalışan ancak koronavirüs salgınında iş bulamayan Senegal uyruklu Cebrail Gawi, Muhammet Alavi ve Musa Sisse, Rize?ye gelerek çay hasadında günlük 250 TL yevmiye ile çalışmaya başladı. Senegal uyruklu işçilerin, çay toplamayı internette izledikleri hasat videoları ile öğrendikleri ortaya çıktı. Kaynak ustası işçiler, çay demlemeyi de Türkiye?de öğrendi. Bahçede yabancı uyruklu işçilerin çay toplama çalışmaları, yöre sakinlerinin yanı sıra bölgeyi ziyarete gelenleri de şaşırtıyor. Türkiye'yi ve Karadeniz'i çok sevdiklerini anlatan yabancı uyruklu işçiler, çalışkan olmalarıyla da övgü topluyor.