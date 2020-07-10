SÜPER LİG
Rıza Çalımbay'dan fikstür isyanı! 'Fenerbahçe maçında...'
Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, Sivasspor'ın fikstür yoğunluğuna dikkat çekerek 'Fikstür sıkıştırılmış, bizimkini tam sıkıştırmışlar bilerek mi yapıyorlar anlamıyorum. İnşallah hatadan dönerler Fenerbahçe maçının pazartesiye alırlarsa daha iyi olacaktır.' siteminde bulundu.
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