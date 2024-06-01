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Reyhan şerbeti tarifi | Mucize Lezzetler
Göz alıcı rengi ve lezzetli tadı ile sevilen şerbetler arasında yer alan Reyhan şerbetini sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 demet Reyhan
- Yarım yemek kaşığı limon tuzu
- 6 su bardağı su
- 4 yemek kaşığı toz şeker
Üzeri için;
- Taze Reyhan
Tarif:
- Reyhanları iyice yıkayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine 6 bardak suyu ilave edip kaynatın.
- Şeker ve limon tozunu ilave edip şeker eriyene kadar karıştırın.
- Ardından Reyhanı ekleyip Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın altını kapatın ve bir tur karıştırın.
- Oda sıcaklığına gelen şerbeti süzgeç yardımı ile süzün ve sürahiye aktarın.
- Son olarak hazır olan şerbeti bir saat Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda dinlendirin.
- Şerbetinizi taze Reyhan ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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