Reyhan şerbeti tarifi | Mucize Lezzetler

Göz alıcı rengi ve lezzetli tadı ile sevilen şerbetler arasında yer alan Reyhan şerbetini sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30 Dakika Porsiyon: 4 kişilik Pişirme Tekniği: Ocak Mutfak: Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Arçelik No Frost Buzdolabı Malzemeler: 1 demet Reyhan

Yarım yemek kaşığı limon tuzu

6 su bardağı su

4 yemek kaşığı toz şeker Üzeri için; Taze Reyhan Tarif: Reyhanları iyice yıkayın. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine 6 bardak suyu ilave edip kaynatın. Şeker ve limon tozunu ilave edip şeker eriyene kadar karıştırın. Ardından Reyhanı ekleyip Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ Oda sıcaklığına gelen şerbeti süzgeç yardımı ile süzün ve sürahiye aktarın. Son olarak hazır olan şerbeti bir saat Arçelik No Frost Buzdolabı ’ nda dinlendirin. Şerbetinizi taze Reyhan ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun!