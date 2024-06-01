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MUCİZE LEZZETLER

Reyhan şerbeti tarifi | Mucize Lezzetler 

Göz alıcı rengi ve lezzetli tadı ile sevilen şerbetler arasında yer alan Reyhan şerbetini sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 demet Reyhan
  • Yarım yemek kaşığı limon tuzu
  • 6 su bardağı su
  • 4 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için;

  • Taze Reyhan

Tarif:

  1. Reyhanları iyice yıkayın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine 6 bardak suyu ilave edip kaynatın.
  3. Şeker ve limon tozunu ilave edip şeker eriyene kadar karıştırın.
  4. Ardından Reyhanı ekleyip Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın altını kapatın ve bir tur karıştırın.
  5. Oda sıcaklığına gelen şerbeti süzgeç yardımı ile süzün ve sürahiye aktarın.
  6. Son olarak hazır olan şerbeti bir saat Arçelik No Frost Buzdolabında dinlendirin.
  7. Şerbetinizi taze Reyhan ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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