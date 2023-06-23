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Haberler >Video >Realme C55 İncelemesi
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Realme C55 İncelemesi

Bu haftaki konuğumuz; akıllı telefon pazarının son yıllardaki en aktif oyuncuları arasında yer alan Realme’nin yeni gözbebeği C55… Adını İngilizcedeki Champion kelimesinden alan C serisinin en yeni ürünü C55 kendi segmentinde yeni bir standart oluşturuyor… Neden mi? Doğanın renklerinden ilham alınarak tasarlanan Realme C55, birçok yeni özelliği ve benzersiz performansıyla olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Şık tasarımı ve mini kapsül deneyimi sunan ekranıyla dikkat çeken Realme C55’i gelin yakından inceleyelim…
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