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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Ramazan ayı ve tam kapanma için beslenme önerileri
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Ramazan ayı ve tam kapanma için beslenme önerileri

Ramazan ayı tam kapanma dönemine denk geldi. Peki, ama bu süreçte doğru ve sağlıklı beslenmek için neler yapmak gerek? Dr. Ayça Kaya anlatıyor...
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