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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Ragnarok'un Başrolü Herman Tommeraas İlk Kez Açıkladı! Erik Dalı Dansıyla Büyüledi!
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Ragnarok'un Başrolü Herman Tommeraas İlk Kez Açıkladı! Erik Dalı Dansıyla Büyüledi!

Netflix'in 2020'ye damga vuran dizisi Ragnarok'ta başrol karakterini canlandıran Norveçli oyuncu Herman Tommeras hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Ragnarok projesinin kendisine nasıl geldiğini ilk kez açıklayan Tommeraas'ın dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de hayran kitlesi giderek artıyor. İnstagram üzerinden yaptığı yayınlarda dinlediği Türkçe şarkılarla dikkat çeken Herman Tommeraas'ın sempatik ve eğlenceli anları sizlerle... İşte o anlar...
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