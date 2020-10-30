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Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Tüm Körfez Tehlike Altında
İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ziyadin Çakır depremi Hürriyet.com.tr'ye değerlendirdi. Tsunamiye karşı uyardı..
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