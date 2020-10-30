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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Prof. Dr. Semir Över: "Artçı Şokların Yıkma Etkisi Var"
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Prof. Dr. Semir Över: "Artçı Şokların Yıkma Etkisi Var"

İskenderun Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Semir Över İzmir depremini Hürriyet.com.tr'ye değerlendirdi.
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