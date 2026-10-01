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FAKİR HAUSGERATE İLE LEZZETLİ TARİFLER

Pratik Kıymadan İskender

 

Kaç kişilik: 2–3 kişilik
 Hazırlık süresi: 20 dakika
 Pişirme süresi: 20 dakika
 Ürün: Fakir Hausgeräte Torque 1800 Kıyma Makinesi / Fakir Hausgeräte Pasteur Çiğ Sütten Yoğurt Yapma Makinesi

Malzemeler

Kıymadan döner için

 300–350 gr dana döş kuşbaşı
 1/2 adet rendelenmiş soğanın suyu
 1 yemek kaşığı yoğurt
 1 yemek kaşığı süt
 1 tatlı kaşığı kekik
 1 çay kaşığı tuz
 1 çay kaşığı karabiber
 1 çay kaşığı pul biber
 3–4 yemek kaşığı sıvı yağ

Domates sos için

 1 yemek kaşığı domates salçası
 200 ml domates püresi
 100 ml su
 1 tutam tuz
 1 tutam karabiber
 1 yemek kaşığı tereyağı

Servis için

 1 kase dilimlenmiş pide
 2–3 yemek kaşığı tereyağı
 Pasteur Çiğ Sütten Yoğurt Yapma Makinesi’nde hazırladığınız yoğurt
 Közlenmiş domates
 Közlenmiş biber

Yapılışı

  1. Dana döş kuşbaşı etlerini Fakir Torque 1800 Kıyma Makinesi’nde çekerek kıyma haline getirin.
  2. Kıymayı bir karıştırma kasesine alın. Üzerine rendelenmiş soğanın suyunu, yoğurdu, sütü, kekiği, tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar güzelce yoğurun.
  3. Hazırladığınız kıymalı harcı iki pişirme kağıdının arasına alın ve merdane yardımıyla ince bir tabaka halinde yayın. Pişirme kağıdını kullanacağınız tavanın boyutlarına uygun şekilde kesin.
  4. Tavaya çok az sıvı yağ ekleyip iyice ısıtın. Hazırladığınız eti pişirme kağıdı üstte, et tavaya temas edecek şekilde ters çevirerek tavaya alın ve pişirmeye başlayın. Et biraz kabarıp formunu korumaya başladığında üzerindeki pişirme kağıdını dikkatlice çıkarın.
  5. Eti çevirerek her iki tarafı güzelce kızarana kadar pişirin. Pişen kıymadan dönerleri tavadan alıp kenarda bekletin. Kalan harcı da aynı şekilde pişirin.
  6. Domates sos için bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını ve domates salçasını ekleyin. Salçayı biraz kavurduktan sonra domates püresini ve suyu ilave edin. Salçanızın tuzluluk oranına göre tuz ve karabiber ekleyin. Sosu bir taşım kaynatıp ocaktan alın.
  7. Pişirdiğiniz etlerin tamamını tereyağı eklediğiniz tavaya alın ve son kez kısa süre soteleyin. Ardından bu yağda 1-2 kez çevrilmiş tereyağlı pidelerin üzerine yerleştirin.
  8. Etlerin üzerine hazırladığınız sıcak domates sosunu gezdirin. Yanına Fakir Pasteur Çiğ Sütten Yoğurt Yapma Makinesi’nde hazırladığınız yoğurttan ekleyin. Dilerseniz közlenmiş domates ve biber ile tamamlayın.
  9. Son olarak eritilmiş tereyağını İskender’in üzerine gezdirerek servis edin.
  10. Pratik kıymadan İskender servise hazır.
  11. Afiyet olsun!
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