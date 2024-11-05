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Poşe yumurta nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler
Tam kıvamında, dağılmayan ve formu bozulmayan bir yumurta elde etmek isteyenler, poşe yumurta tarifi tam size göre! (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 2 adet taze yumurta
- 1 tatlı kaşığı sirke
- Yarım çay kaşığı tuz
- Su
Sunum için;
- Ezilmiş peynir ve avokado
- 2 dilim Füme somon
- 2 dilim ekşi mayalı ekmek
- Karabiber
Tarif:
- İlk olarak Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencereye üç parmak kadar su doldurun ve kaynamaya bırakın.
- Kaynayan suya sirke ilave edin.
- Poşe yumurta tekniğinin en önemli noktalarından biri yumurtanın direkt suya kırılmamasıdır.
- Yumurtayı önce küçük bir kaseye şeklini bozmadan kırın.
- Su kaynama noktasına yaklaştığında altını kısın. Suyun asla tam kaynama noktasına gelmemesi gerekiyor. Zira bu yumurtaların haşlanmış yumurta kıvamına gelmesine ve sertleşmesine yol açar.
- Tıngırdamakta olan tencere içindeki suyu bir kaşık yardımıyla dairesel hareketlerle dikkatlice döndürün.
- Ardından kasedeki kırılmış yumurtanızı çok dikkatli bir şekilde tencerenin içine bırakın.
- Poşe yumurtanız 3-5 dakika içinde hazır olacaktır.
- Yumurtayı tencereden mutlaka bir kevgir yardımı ile alın.
- Poşe yumurtanız hazır.
- Ekşi mayalı ekmeğinizin üzerine peynirli ve avokadolu karışımı bir bıçak yardımı ile sürün.
- Üstüne füme somon ekleyin.
- En son poşe yumurtayı üst kısmına ilave edip karabiber serpiştirin.
- Şahane sunumunuzu servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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