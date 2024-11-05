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MUCİZE LEZZETLER

Poşe yumurta nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler 

Tam kıvamında, dağılmayan ve formu bozulmayan bir yumurta elde etmek isteyenler, poşe yumurta tarifi tam size göre! (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 2 adet taze yumurta
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Su

Sunum için;

  • Ezilmiş peynir ve avokado
  • 2 dilim Füme somon
  • 2 dilim ekşi mayalı ekmek
  • Karabiber

Tarif:

  1. İlk olarak Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tencereye üç parmak kadar su doldurun ve kaynamaya bırakın.
  2. Kaynayan suya sirke ilave edin.
  3. Poşe yumurta tekniğinin en önemli noktalarından biri yumurtanın direkt suya kırılmamasıdır.
  4. Yumurtayı önce küçük bir kaseye şeklini bozmadan kırın.
  5. Su kaynama noktasına yaklaştığında altını kısın. Suyun asla tam kaynama noktasına gelmemesi gerekiyor. Zira bu yumurtaların haşlanmış yumurta kıvamına gelmesine ve sertleşmesine yol açar.
  6. Tıngırdamakta olan tencere içindeki suyu bir kaşık yardımıyla dairesel hareketlerle dikkatlice döndürün.
  7. Ardından kasedeki kırılmış yumurtanızı çok dikkatli bir şekilde tencerenin içine bırakın.
  8. Poşe yumurtanız 3-5 dakika içinde hazır olacaktır.
  9. Yumurtayı tencereden mutlaka bir kevgir yardımı ile alın.
  10. Poşe yumurtanız hazır.
  11. Ekşi mayalı ekmeğinizin üzerine peynirli ve avokadolu karışımı bir bıçak yardımı ile sürün.
  12. Üstüne füme somon ekleyin.
  13. En son poşe yumurtayı üst kısmına ilave edip karabiber serpiştirin.
  14. Şahane sunumunuzu servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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