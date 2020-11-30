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MUCİZE LEZZETLER

Portakallı Parfe | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Portakallı Parfe var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 500 ml sıvı krema
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 çay kaşığı kaşığı vanilya özütü
  • 2 paket bisküvi
  • 1 su bardağı doğranmış portakal
  • Yarım çay bardağı kırılmış badem
  • Yarım su bardağı damla çikolata

Üzeri için;

  • Toz antep fıstığı

Tarif:

  1. Krema, toz şeker, vanilya özütünü Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın ve sertleşene kadar iyice çırpmaya başlayın.
  2. Bisküvileri elinizle iri kalacak şekilde parçalayın.
  3. Çırptığınız kremaya bisküviler, damla çikolata, badem ve portakalları ekleyip spatula yardımıyla karıştırın.
  4. Baton kek kalıbının içerisine streç filmi iyice yerleştirin.
  5. Karışımı kalıbın içerisine dökün ve spatula ile düzeltin ve streç filmi üzerine kapatın.
  6. Ardından tatlınızı en az 4 saat Arçelik No Frost Buzdolabı'nın derin dondurucu bölümünde bekletin.
  7. Donan parfenizin üzerini toz antep fıstığı ile süsleyin.
  8. Dilimledikten sonra servis edebilirsiniz.
  9. Afiyet olsun!

 

 

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