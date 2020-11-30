MUCİZE LEZZETLER
Portakallı Parfe | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Portakallı Parfe var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 500 ml sıvı krema
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 2 çay kaşığı kaşığı vanilya özütü
- 2 paket bisküvi
- 1 su bardağı doğranmış portakal
- Yarım çay bardağı kırılmış badem
- Yarım su bardağı damla çikolata
Üzeri için;
- Toz antep fıstığı
Tarif:
- Krema, toz şeker, vanilya özütünü Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın ve sertleşene kadar iyice çırpmaya başlayın.
- Bisküvileri elinizle iri kalacak şekilde parçalayın.
- Çırptığınız kremaya bisküviler, damla çikolata, badem ve portakalları ekleyip spatula yardımıyla karıştırın.
- Baton kek kalıbının içerisine streç filmi iyice yerleştirin.
- Karışımı kalıbın içerisine dökün ve spatula ile düzeltin ve streç filmi üzerine kapatın.
- Ardından tatlınızı en az 4 saat Arçelik No Frost Buzdolabı'nın derin dondurucu bölümünde bekletin.
- Donan parfenizin üzerini toz antep fıstığı ile süsleyin.
- Dilimledikten sonra servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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