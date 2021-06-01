MUCİZE LEZZETLER
Portakallı Kakaolu Anne Keki Tarifi | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde portakallı kakaolu anne keki tarifi var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı ayçiçek yağı
- 1 su bardağı portakal suyu
- 1 adet portakal kabuğu rendesi
- 2,5 - 3 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 su bardağı damla çikolata
- 2 tatlı kaşığı kakao
Tarif:
- 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtaları Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesinde şekerle beraber iyice köpürene kadar çırpın.
- Çırptığınız karışımın üzerine yağı, portakal suyunu ekleyin.
- Kabartma tozu, vanilin ve portakal kabuklarını ekleyin.
- Üzerine unu eleyerek yavaş yavaş ilave edin.
- Yağladığınız kek kalıbının üzerine karışımın yarısını dökün.
- Kalan yarısına kakaoyu ekleyip karıştırın.
- Kakaolu karışımı da beyaz kek hamurunun üzerine dökün.
- Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın'da 170 derecede 40 dakika pişirin.
Afiyet olsun!
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