MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Portakallı Kakaolu Anne Keki Tarifi | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Portakallı Kakaolu Anne Keki Tarifi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde portakallı kakaolu anne keki tarifi var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı portakal suyu
  • 1 adet portakal kabuğu rendesi
  • 2,5 - 3 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 1 su bardağı damla çikolata
  • 2 tatlı kaşığı kakao

Tarif:

  1. 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtaları Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesinde şekerle beraber iyice köpürene kadar çırpın.
  2. Çırptığınız karışımın üzerine yağı, portakal suyunu ekleyin.
  3. Kabartma tozu, vanilin ve portakal kabuklarını ekleyin.
  4. Üzerine unu eleyerek yavaş yavaş ilave edin.
  5. Yağladığınız kek kalıbının üzerine karışımın yarısını dökün.
  6. Kalan yarısına kakaoyu ekleyip karıştırın.
  7. Kakaolu karışımı da beyaz kek hamurunun üzerine dökün.
  8. Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın'da 170 derecede 40 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

 

 

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Bakan Soylu açıkladı: Otoyollarda hız limitlerinin artırılması çalışması yapılıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar
Silahlı, kürekli, bijon anahtarlı kavga kamerada
Aziz Yıldırım, Ali Koç'a patladı: "Bugüne kadar sabrettim, neyi göstereceksiniz"
Yeniden birlikte olmalarını bekleyenlere seslendi
İstanbul Havalimanı'nda midelerinde 3 kilogram eroin bulunan İranlı turistler yakalandı

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler