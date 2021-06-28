MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Yürekleri ağza getirdi! 36. katta kurtarılmayı bekledi...
Oynatma Listesi
HABER

Esenyurt'ta 36'ncı katta 10 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

ESENYURT'ta 38 katlı binanın 36'ncı katında 10 gündür mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sahipsiz köpeği kurtaran itfaiye erleri, polislerle birlikte köpeği kucaklarında taşıyarak gökdelenden indirdi. Köpeğin kurtarılma anları cep telefonuna da yansıdı. Akçaburgaz Mahallesi'nden geçen Hadımköy yolu üzerindeki inşaat halindeki 38 katlı binanın 36'ncı katında 10 günden bu yana sahipsiz bir köpek bulunduğunu, zaman zaman uç tarafa kadar geldiğini görenler itfaiyeyi aradı. Avcılar İtfaiye Grup Amirliği'nden sevk edilen ekipteki itfaiye erleri merdivenlerinden çıktıkları inşaatın uç noktasına kadar gelerek etrafa bakan köpeği sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye erlerinden tedirgin olan köpeği sakinleştirerek yanına yaklaşan itfaiye erleri ağ ve hayvan yakalama aparatını son ana kadar kullanmadı. İtfaiye erlerinden biri yanına yaklaştığı dişi sahipsiz sokak köpeğini iç tarafa götürdü. Bölgede görevde bulunan polislerin de yardım ettiği kurtarma operasyonundan sonra sahipsiz köpeğin kucakta taşınarak indirilmesinden başka çare olmadığına kanaat getirildi. İtfaiye erleri ve zaman zaman polisler günlerden bu yana aç kaldığı için halsiz olduğu göze çarpan köpeği kucaklarında taşıyarak 36 kat indirdi. Köpek, Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Esenyurt'ta 36'ncı katta 10 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Beyoğlu'nda esnaf kavgası kamerada; fırıncı ağır yaralı
Esenyurt'ta 2 kadın mağazadan alarm sökücü çaldı; o anlar kamerada
Her saniyesi dehşete düşürdü! Engelli vatandaşları darp ettiler
Delta varyantı piyasaları etkiler mi?
İmamın, müezzine tabureyle saldırdığı anlar kamerada
Görenler şaşkın! Deniz aslanlar kıyıyı istila etti...
Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi
Küçükçekmece'de nefes kesen papağan kurtarma operasyonu
Türkiye piyasalarına bakış değişiyor
Denizli'deki fırtınada reklam tabelası 10 aracın üzerine düştü! O anlar kamerada
 Motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak geldi, elinden tutup kaldırdı
Piyasalar dengelendi
FED fiyatlaması mola verebilir
Borsa İstanbul kendi içinde ayrışıyor
FED piyasaları nasıl etkiler?
Dolarda yeni koordinatlar
Zirve sonrası piyasalar
Dolar neden düştü?
Piyasaların gözü kritik veride
Ilımlı pozitif seyir korunuyor
Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor
FED sonrası piyasalar
Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Alabalık tesisine dadanan ayı, bu yıl pencereden girdi
Yataktan düşüp ölen bir aylık kızını kucağında taşıdı
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda oluşturulan alanda aşılama yapıldı
Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kesen gençleri dövdüler
Türkiye'nin ilk yerli aşısı TURKOVAC ile bilimsel bilgi teknolojiye dönüştürüldü
Yoğun bakımda koronavirüsü atlatan doktor, yaşadığı süreci anlattı
Tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren Suriyeli, ülkesine kaçmak isterken yakalandı
Esenyurt'ta 36'ncı katta 10 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan kadın polis, ambulans gelene kadar bekledi
Ankara'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı
Bakırköy'de çocuklar oyun oynarken parktaki ağaç devrildi
İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasındaki tartışma kamerada
Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!
120 yaşına giren Şeker nine 3 padişah,12 cumhurbaşkanı gördü
İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesinin detaylarını paylaştı