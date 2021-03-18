MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kaldı
Oynatma Listesi
HABER

Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kaldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yol kenarında oyun oynadığı sırada aniden yola fırlayan İbrahim Süleyman (8), otomobilin altında kalarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, 16 Mart günü saat 13.00 sıralarında Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadığı sırada aniden yola fırlayan Suriye uyruklu İbrahim Süleyman, İ.N. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin altında kaldı. Minik İbrahim'in caddeye çıktığını son anda fark eden İ.N., ani frenle otomobilini durdurdu.

Otomobilin altında kalan İbrahim'in yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan minik İbrahim, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan İbrahim'in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Polis merkezine götürülen İ.N. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, minik İbrahim'in aniden yola çıkması ve otomobilin altında kalması görülürken, sürücü ve çevredeki vatandaşların kaza sonrası çocuğun yardımına koştuğu gözleniyor.

 

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kaldı
ABD'de korkutan olay! Havai fişek dolu evde patlama meydana geldi
Rusya'da kafesten kaçan ayı şehri birbirine kattı
İş görüşmesine giden siyahi çifte ırkçı saldırı girişimi kamerada
Teksas'ta bankaya maskesiz girmeye çalışan kadına kelepçeli gözaltı
Telefonla konuşurken kapkaça uğradı! O anlar kamerada
ABD'de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Isparta'da aşı yapılacak büyükbaş hayvanlar, panikleyince demiri söküp duvarı yıktı
TIR faciasından saniyeler öncesi kamerada! 'Roket gibi gidiyor...'
Şaşkınlık yaratan görüntü! Kutup ayısı evin çatısına çıktı
Yağmurdan ağaca sığınanlara yıldırım düştü! İşte o dehşet anları
Osmaniye'de kumar baskını! Merdiven boşluğunda böyle yakalandılar
Kırıkkale'de 'arabalı sinema' etkinliği
NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi
Kolombiya'da canlı yayında 'dev ekran' kazası
Eşine çarpan TIR şoförü kaçmasın diye kilometrelerce böyle yolculuk etti
Önce taksiciyi sonra ayırmaya çalışan kadını darp etti!
Mağaza önünden televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında
Rusya'da sıcak su borusunda patlama! Metrelerce havaya yükseldi
Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı
Su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladı! O anlar kamerada
Meksika'da sıcak hava balonu turundaki korku dolu anlar kamerada
Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede
Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu
İnşaat alanındaki iş kazası kamerada
Yer Ankara... Drift partisinde kullanılan 26 araç trafikten men edildi
Şişli'de saldırdığı esnafı 12. kattan aşağı attı o anlar kamera
Akan trafikte tekerlekli sandalyeli kişiyi son anda fark etti
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Sadakatsiz son bölümde Derin'e tokat gibi çarpan sözler...
Prof. Dr. Sait Gönen: Test pozitiflik oranlarında yüzde 30 artış var
Avcılar'da bir bina garajının alkol imalathanesine dönüştürüldüğü belirlendi
Burdur'da 17 yaşındaki kız tartıştığı erkek tarafından parkta bıçaklanarak öldürüldü
Emre Kınay koronavirüse yakalandı
Prof. Dr. Ertuğrul'dan koronavirüste mutasyon açıklaması
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kaldı
Kritik Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama
TBMM Başkanı Şentop: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin en alt standardı, Parlamenter sistemin nihai standardıdır "
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi'yi kabul etti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Mart korona tablosunu açıkladı
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Gençoğlu, trafik kazasında yaralandı
Yarım saat içinde 3 kişiyi bıçakladı, gözaltına alındı
6'ncı kez maskesiz yakalandı; 'takmayı unutmuşum hacı abi' diye kendini savundu