Yol çalışmasından kaçmak için ters şeride giren sürücüler trafiği kilitledi

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Kısıtlama gününde E-5 karayolunda trafik tersten aktı. Yolda bulunan çalışma nedeniyle bir süre bekleyen sürücüler daha sonra çareyi yolda ters bir şekilde giderek yanyola girmekte buldu. Yolda oluşan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasında dün kentin bir çok noktasında meydan ve ana yollar boş kaldı. Ancak E-5 karayolu Küçükçekmece mevkiinde yapılan elektrik hattı çalışması nedeniyle yol aralıklarla kısa süreli ulaşıma kapatıldı. Bu sırada yolda bulunan sürücüler beklemek zorunda kaldı. Ancak bazı sürücüler normal zamanda bazen saatlerce beklemek zorunda kaldıkları yolda kısa süre beklemek istemedi ve araçlarıyla E-5 karayolunda ters yönde ilerleyerek yanyola ulaşmaya calişti. Büyük karmaşanın yaşandığı yolda olanlara görenlere bu kadarına da pes dedirtti. Yolda yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.