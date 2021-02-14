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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Yasak dinlemediler, nişan eğlencesi yaptılar, maskeyi mendil yapıp halay çektiler...
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Yasak dinlemediler, nişan eğlencesi yaptılar, maskeyi mendil yapıp halay çektiler...

SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz mesafesiz nişan eğlencesi polisin gelmesiyle son buldu.

Halay çeken gruptaki kadınların maskeleri mendil gibi kullanarak sallaması dikkat çekti. Sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün bir binanın bodrum katında düzenlenen nişan töreni sokağa taştı. Nişana katılan davetliler, dışarı çıkarak halay çekmeye başladı. Halay çeken gruptaki kadınların maskeleri mendil gibi kullanarak sallaması dikkat çekti. Nişanlı çiftin ve davetlilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sokağa taşan nişan eğlencesi sona erdi. Polisi ekiplerinin nişan sahiplerine adli işlem, nişana katılanlara ise idari işlem yaptığı öğrenildi.

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Yasak dinlemediler, nişan eğlencesi yaptılar, maskeyi mendil yapıp halay çektiler...
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