MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Yasağı ihlal edenler polis aracını görünce böyle kaçıştı
Oynatma Listesi
HABER

Yasağı ihlal edenler polis aracını görünce böyle kaçıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup gencin polis aracını gördüğü sırada koşarak etrafa saçıldığı görüntü sosyal medyada ilgiyle izlendi. Görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görülüyor.

İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürselpaşa Caddesi üzerinde bir grup genç, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal ederek sokak ortasında toplandı. Kalabalığı gören kişilerin ihbar etmesi üzerine kısıtlama ihlalinin yaşandığı caddeye polis ekibi geldi. Polis aracının sokağa girdiğini fark eden kalabalık grup, bir anda çığlıklar atarak etraftaki ara sokaklara ve evlere kaçtı. Balkonda bulunan bir kişi tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi. Sosyal medyada büyük ilgiyle izlenen görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Yasağı ihlal edenler polis aracını görünce böyle kaçıştı
Bursa'da at arabalı hırsız dehşet saçtı
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
30 Kasım Haftasındaki Ay Tutulması Burçları Nasıl Etkileyecek? Aygül Aydın Anlatıyor..
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!
Neden göbek bölgemiz yağlanır ?
Alnınızda hayatınızın sonuna kadar yazacak bir yazı olsaydı ne olurdu?
Sağlıklı bir cilt için nasıl beslenmeliyiz?
Stres ve kaygıyı azaltan yoga pratiği
Evde aletsiz vücut geliştirme | Bacaklar için ideal program
Erkeklerin korkulu rüyası Jinekomasti
Saçlarınız için doğal maske ve vitaminli serum tarifleri!
Evde oyun hamuru nasıl yapılır?

Bunları da beğenebilirsiniz

Yasağı ihlal edenler polis aracını görünce böyle kaçıştı
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İtalya'da Azize Barbara heykeli, iptal edilen tören nedeniyle helikopterle taşındı
Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay: “Çocuktan vazgeç yoksa açlıktan ölür”
Acılı baba yıkıldığı anı anlattı: "5 dakika sürmedi... 'Kaybettik' dediler"
Frig Vadisi'ndeki 'aşk yazıları' temizleniyor
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Bilim Kurulu Üyesinden aşı açıklaması
Taksim Meydanı kısıtlama sonrası boş kaldı
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 35 şüpheli gözaltına alındı
Bursa'da at arabalı hırsız dehşet saçtı
Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu 9 köpek kurtarıldı
Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti
Otomobil kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var