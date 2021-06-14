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Antalya'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nda drift atan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ direksiyon hakimiyetini yitirince otomobiliyle bir apartmanÄ±n dÄ±ÅŸ duvarÄ±na Ã§arptÄ±.Â Polisin araÃ§ plakasÄ±ndan tespit ettiÄŸi sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye, 10 bin TL para cezasÄ± uygulandÄ±.Â

Olay, sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n olduÄŸu dün akÅŸam saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 sokak üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, bir anda drift atmaya baÅŸladÄ±. Tehlikeli ÅŸekilde kendi etrafÄ±nda dönen otomobil sürücüsü, dönüÅŸ esnasÄ±nda aracÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± da açtÄ±. Bu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Otomobil sürücüsü bir süre drift yaptÄ±ktan sonra aracÄ±n sol ön kapÄ±sÄ± açÄ±k ÅŸekilde seyretmeye baÅŸladÄ±. Bu esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine otomobil, bir apartmanÄ±n dÄ±ÅŸ duvarlarÄ±na arka tamponuyla çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n ardÄ±ndan otomobilden inen sürücü ile arkadaÅŸÄ±, kazanÄ±n verdiÄŸi hasarÄ± inceledi.

EKÄ°PLER YERÄ°NÄ° TESPÄ°T ETTÄ°

Görüntülerin sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± ve ÅŸikayet üzerine polis ekipleri, otomobil ve sürücüsünü aramaya baÅŸladÄ±. Kepez Suç Önleme ve SoruÅŸturma Büro AmirliÄŸi ekipleri, otomobilin plakasÄ±nÄ±n 07 BRA 94 olduÄŸunu, sürücüsünün ise Ferat Can Ç. olduÄŸunu belirledi. AynÄ± gün gece saatlerinde otomobili ve sürücüsünü belirlenen adreste bulan polis ekipleri, Ferat Can Ç.'ye 'sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± ihlal', 'drift atmak' ve 'trafiÄŸi tehlikeye sokmak' suçlarÄ±ndan 10 bin TL para cezasÄ± uyguladÄ±. Otoparka çekilen otomobil ise 2 ay trafikten men edildi.