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Üsküdar'da iş yerini karga bastı...Panik anları kamerada

İstanbul Üsküdar'da bir telefon bayine giren karga korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

ÜSKÜDAR'da bir telefon bayine giren karga korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İş yeri sahibi çareyi tezgah altına saklanmakta buldu. İlginç olay Üsküdar'da bir telefon satışı ve tamiri yapılan bir işyerinde meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada bir karga içeriye daldı. Sohbet eden 4 kişi, karganın girmesiyle bir anda korkuya kapıldı. Kanatlı hayvanlara karşı fobisi olan işyeri sahibi Celil Koçak ne yapacağını şaşırdı. Oturduğu yerden kalkan Koçak, tezgahın altına girip çekmeceyi açarak saklandı. Bir başka çalışan ise kargayı ayaklarından yakalayıp dışarı çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydına yansıyan konuşmada iş yeri sahibinin, "Onu çıkarın. Ben çok korkarım öyle şeylerden. Kovala, kovala" dediği duyuluyor.

"KARGA BENİM FOBİM"

İş yeri sahibi Celil Koçak, "Burada oturup işimi yaptığım sırada birdenbire karga içeri girdi. O kadar hızlı girdi ki içeri saçımın üzerinden geçti. Benim de kargalara karşı fobim var. Hemen kaçtım, bulunduğum yeri terk edip dükkanın uç noktasına giderek tezgahın altına girdim. Çekmeceyi de çektim kafama gelmesin diye. Çocukken karga saldırısına uğramıştım, o günden bugüne bir korkum var" diye konuştu.

DIŞARI ÇIKARDIK AMA KAPININ ÖNÜNDEN GİTMEDİ

Bir çalışan tarafından karganın dışarı çıkarıldığı söyleyen Koçak, "Cesur bir arkadaşımız var. Soğukkanlılıkla karganın kanatlarından tutarak dışarı attı. Ama karga yaklaşık 2 saat boyunca dükkanın önünden gitmedi. Cam kapıyı zorlayıp içeri girmeye çalıştı. Kafayı bize takmış durumda. Ben artık korkudan cam kapıyı tuttum içeri girmesin diye. Saatlerce kapının önünde durdu, gitmedi. Dışarıda beklemeye devam etse çıkamazdım herhalde dışarı "dedi.

KARGAYI TUTARAK DIŞARI ÇIKARDIM

İş yerinde çalışan Hamza Bilge, "İçerdeydik karga bir anda içeri girdi. Ne olduğunu anlamadık ilk başta. Celil abi panikle bu tarafa geçince şaşırdık bizde. Sonradan karganın oraya konduğunu gördük. Zarar vermeden kanatlarından tutarak dışarı bıraktım .Hemen de gitmedi. Kapının önünde bekledi. " diye konuştu

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