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Deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye kıyılarında ilk kez canlı görüntülendi

Dünyada 7 deniz kaplumbağası türünden biri ve en büyüğü olan deri sırtlı deniz kaplumbağası kaptan İlknur Asar ve gemici Buse İnceler tarafından Göcek koyları Sarsakla açıklarında yüzerken görüntülendi. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canpolat, "Türkiye kıyılarındaki ilk defa canlı görüntüsü oldu. Harika, çok güzel ve heyecan verici bir durum" dedi.

Göcekte mavi tur teknesi kaptanı İlknur Asar ve personeli Buse İnceler, bugün saat 10.00 sıralarında çok nadir bir tür olan ve okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Önce ne olduğunu anlayamadıkları hayvanın, devasa boyutlarda bir deniz kaplumbağası olduğunu fark eden Asar ve İnceler, hayvanı cep telefonuyla görüntüledi.

"KAFASI 10 KİLOLUK KARPUZ GİBİYDİ"

20 yıldır yat kaptanlığı yaptığını belirten İlknur Asar, bir başka tekneye personel götürmek için sabah denize açıldıklarını belirterek, dönüşte saat 10.00 sıralarında gemici personeli Buse İnceler ile deniz yüzeyinde önce kafasını gördükleri canlıyı yunus balığı sandıklarını kaydetti. Biraz yaklaştıklarında ise canlının kocaman bir kafası olduğunu anlatan İlknur Asar, botlarının 4,80 metre boyunda olduğu ve gördükleri canlının da neredeyse o kadar büyük ve 10 kilogramlık karpuz gibi kocaman bir kafası olduğunu kaydetti.

"ÇOK HEYECANLANDIM"

Daha önce böyle bir şey hiç görmediğini aktaran İlknur Asar, 20 yıldır Ege ve Akdenizde kaptanlık yapıyorum ve böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım. Caretta carettaya benziyordu ama çok büyüktü ve bu caretta olamaz dedik. Ne olduğunu bilemedik. Derisi timsah derisini andırıyordu. Bir an denize atlayıp dokunmak istedim ama korkutmamak için vazgeçtim. Buse ile videosunu çektik. Daha sonra DEKAMERi aradım ve onlar siyah derili deniz kaplumbağası olduğunu, okyanusta yaşayan ve Akdenizde çok nadiren görüldüğünü anlattılar. Gerçekten inanılmaz çok heyecanlandım. Galiba bu canlıyı Türkiye kıyılarında canlı olarak ilk defa gören iki kişi biziz diye konuştu.

TÜRKİYE KIYILARINDAKİ İLK DEFA CANLI GÖRÜNTÜSÜ OLDU

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canpolat da görüntülenen canlının dünyadaki 7 tür deniz kaplumbağasından biri olan deri sırtlı deniz kaplumbağası olduğunu belirterek, Deniz kaplumbağaları içindeki en büyük ve en ağır olanı. 2 metre uzunluğa, 500 kilogram ağırlığa ulaşabiliyorlar. Ben bunu 2004 yılında Adana Yumurtalıkta ölü olarak görmüştüm. Ama Göcekteki bu görüntü Türkiye kıyılarındaki ilk defa canlı görüntüsü oldu. Harika, çok güzel ve heyecan verici bir durum. Akdenizde bu tür var ama yuva yaptığını da hiç kimse şu ana kadar tespit edemedi. Bu o kadar nadir, özel bir tür ki o nedenle bizi çok heyecanlandırdı dedi.

PROF. DR. BAŞKALE: BU BULGU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Pamukkale Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, Deri sırtlı deniz kaplumbağasının Göcek açıklarında görüntülenmesinin çok önemli bir bulgu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Başkale, "Biz bilim insanları olarak biliyoruz ki Akdenizde 5 tane deniz kaplumbağası yaşıyor. Bunlardan 2si ülkemiz kumsallarında yuvalama yapıyor. Bunlar Caretta caretta ve Yeşil deniz kaplumbağası. Güzel olan kısım üçüncü bir deniz kaplumbağası olan deri sırtlı deniz kaplumbağası ülkemizde daha önce kayıtlarda ölü olarak kumsallara vurmuş halde bulunuyordu. Gönüllülerimiz aracılığıyla yapmış olduğumuz çalışmalarda Göcek açıklarında bir Deri sırtlı deniz kaplumbağasını canlı olarak görüntülemiş olduk. Bu bulgu bizim için çok önemli. Çünkü deniz alanlarının korunmasında önemli bir veriyi elde ediyor. Bu Deri sırtlı deniz kaplumbağası yaklaşık 2 metre boylarında ve 600 kilogram ağırlığa kadar çıkabiliyor. Nesli hassas derecede tehlike altında.

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Deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye kıyılarında ilk kez canlı görüntülendi
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