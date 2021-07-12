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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Türk bayrağına çirkin saldırı! Bu kez yer Adana
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İş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı; Güvenlik kamerasına yakalandı

Adana’da bir kadın, av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk bayrağını asılarak indirdi ve çöp kovasına attı. Bu anlar bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansırken, polisin eşkalini ve kimliğini belirlediği kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atıldı. Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı. Emniyet güçlerini harekete geçiren olayda, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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İş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı; Güvenlik kamerasına yakalandı
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