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Eğlence çıkışı meydan kavgası! Ortalık bir anda karıştı...

Antalya'da bir grup genç, eğlence mekanlarının da bulunduğu tarihi Kaleiçi semtinde tekme tokat kavga etti. Yerdeki erkek arkadaşına yardım eden genç kızın üzerine, kavga eden gruptan biri düştü. Tekme tokatlı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

1 Temmuz'dan itibaren pandemi sonrası kontrollü yaşamın başlaması, eğlence ve restoranların açılmasıyla Antalya'daki tarihi Kaleiçi semti ziyaretçi akınına uğruyor. Kaleiçi'nde dün gece bir grup genç, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavga etti. Gece yarısı yaşanan kavgada, yerde yatan arkadaşına yardım eden genç kızın üzerine kavga edenlerden biri düştü. Barlar sokağında yaşanan kavgayı, Kaleiçi'ni gezen onlarca kişi korku dolu gözlerle izledi. Çevredekiler ise öfkeli grubu izlemekle yetindi. O anlar Kaleiçi'ni gezenlerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

5 kişinin birbirine girdiği kavga, karşı gruptakiler kaçınca son buldu.

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