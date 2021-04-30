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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Trafikte ters istikamette gittiler! Görenler cep telefonuna sarıldı...
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Trafikte ters istikamette gittiier! Görenler cep telefonuna sarıldı...

Tam kapanmanın ilk gününde D-100 Cevizlibağ mevkiinde oluşan yoğunluktan kaçmak isteyenler geri geri gidip, trafiği tehlikeye attılar.

Tam kapanmanın ilk gününde yola çıkanlar D100 Karayolu'nda Cevizlibağ'da uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafikten kaçmak için bazı sürücüler geri geri giderek yan yola girmeye çalıştı. Sürücüler zaman zaman çarpışma riski oluşturdu.


Çalıştığı işyerine giden Mehmet Yalçın Trafiği görünce çok şaşırdım kısıtlamada. E-5'in durumuna bakarsak bizden başka kimse kısıtlamaya uymuyor herhalde. dedi. Dişçi randevusundan dönen Hasan Coşkun Ben çok şaşırdım yani ne olacak böyle bilmiyorum. Milletteki sorumsuzluklara bak diye konuştu.

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Trafikte ters istikamette gittiier! Görenler cep telefonuna sarıldı...
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