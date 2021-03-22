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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Trafikte şoke eden görüntü! Birbirlerine çarparak ilerlediler
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Şile yolunda trafikte akılalmaz görüntü! Böyle inatlaştılar

İstanbul Şile yolunda trafikte yol verme tartışmasına giren sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi. Tehlike dolu anlar kameraya böyle yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şile yolunda meydana geldi. İki sürücü, yol verme tartışmasına girdi. İki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, yağmura rağmen hızlarını kesmedi. Bir süre sonra yol verme inatlaşması inanılmaz görüntülerle devam etti ve sürücüler araçlarını birbirine çarptırdı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücüler şans eseri o anlarda direksiyon hakimiyetini kaybetmedi. Bir kaç kez araçlarını yandan birbirine vurduran sürücüler hızla ilerleyerek gözden kayboldu. Yoldaki akılalmaz anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Şile yolunda trafikte akılalmaz görüntü! Böyle inatlaştılar
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