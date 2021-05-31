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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Trafikte inatlaşmanın sonu kötü bitti! Har anı kaydedildi
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Trafikte yol verme inatlaşması kazayla bitti; o anlar kamerada

SAMSUN-Ankara kara yolunda seyir halindeki TIR'ın sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme inatlaşmasında tehlikeli anlar yaşandı.

TIR'ın sıkıştırdığı hafif ticari araç, yoldan çıkarak kaza yaptı. Yaşananlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan 55 AKG 18 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ile plakası belirlenemeyen TIR sürücüsü arasında yol verme inatlaşması yaşandı. Sürücüler, araçlarını birbirlerinin önüne kırarak, durdurmaya çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü, önce yolun sağında bulunan su kanalına girdi, ardından da orta şeride savruldu. TIR sürücüsü olaydan sonra yoluna devam etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araç sürücüsü, TIR'ın önüne geçerek el hareketleriyle durmasını işaret ediyor. O sırada TIR şoförü, "Görüyorsunuz değil mi, sonra ben suçlu oluyorum, bak ne yapıyor?" diyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Trafikte yol verme inatlaşması kazayla bitti; o anlar kamerada
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