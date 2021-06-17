MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Trafikte dehşet anları! Baltalı maganda kamerada...
Oynatma Listesi
HABER

Trafikte dehşet anları! Baltalı maganda kamerada...

ESENYURT'ta aynı bulvar üzerinde yol verme nedeniyle çıkan iki farklı kavgada önce balta sonra sopa kullanıldı.

Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı'nın farklı noktalarında dün akşam saatlerinde yol verme kavgaları çıktı. İlk kavgada hafif ticari araç şoförü ile kamyonet şoförü arasında yol verme tartışması başladı. Tartışma, iki taraf da birbirine hakaret edince kavgaya dönüştü. Hafif ticari aracın şoförü, arabasından aldığı balta ile tartıştığı kişinin üzerine koşmaya başladı. Saldırganı balta ile vuramadan araya girenler engelledi.

SOPA İLE SALDIRDI
Aynı bulvarın farklı bir noktasında ise servis aracının şoförü, hafif ticari aracın şoförü ile tartıştı. Aracın yanına giden servis şoförü, içeride oturan kişiye yumruk attı. Araçtaki bir yolcu, aşağı inerek araya girdi. Aldığı yumruk darbelerinin ardından aracından inen hafif ticari aracın şoförü, eline aldığı sopa ile tartıştığı kişiye saldırdı.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Trafikte dehşet anları! Baltalı maganda kamerada...
FED sonrası piyasalar
Bursa'da otomobilin bagajındaki çocuğun ipe bağlı atı koşturduğu anlar kamerada
Küçük yaştaki kızları taciz edenleri tekme tokat dövdüler
FED piyasaları nasıl etkiler?
Serik'te dev hortum böyle kaydedildi
Dolarda yeni koordinatlar
Zirve sonrası piyasalar
Dolar neden düştü?
Piyasaların gözü kritik veride
Ilımlı pozitif seyir korunuyor
Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor
İETT otobüsünün sevimli yolcusu
Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

El figürlü ağaç koruma altında
Koronavirüs sonrası nefes borusu daralan kadın ölümden döndü
Yol verme tartışmasında sopalarla saldırdılar!
Geceliği 5 bin Euro'luk otelde tatil
2 yaşındaki kızını pencereden atarak öldürdü
FED sonrası piyasalar
Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı
İran'da 'sözde mehdi' paniği
Trafikte dehşet anları! Baltalı maganda kamerada...
Kaçak kazıyla ortaya çıkan mozaikler 24 saat korunuyor
Yüzündeki yanıklardan kurtulan kadın: Artık aynaya bakabiliyorum
Kartal sahil yolu'nda tehlikeli yarış
Çalıştıkları fabrikanın yandığını gören işçiler gözyaşlarını tutamadı
Avcılar'da at arabalı hırsızlık! O anları kamerada
Samsun'da sele kapılan araç böyle sürüklendi