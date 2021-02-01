MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Trafik magandası terör estirdi
Oynatma Listesi
HABER

Trafik magandası terör estirdi

İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasında trafikte tehlikeyi hareketler yapan sürücü, kameraya yansıdı. Kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, sokak ortasında adeta zigzag çizdi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2384 Sokak'ta tehlikeli hareketler yapan maganda sürücü korku dolu anlar yaşattı. Sokak ortasında 34 FM 2208 plakalı otomobiliyle 'drift' yaparak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Sokak ortasında uzun süre bu şekilde ilerleyen maganda bir süre sonra gözden kayboldu. Maganda sürücünün tehlike saçarak ilerlediği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, makas atarak ilerleyen sürücünün karşı yönden gelen bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Buna rağmen makas atarak ilerlemeye devam eden sürücüye bir başka araç sürücüsünün kornaya basarak tepki gösterdiği duyuluyor.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Trafik magandası terör estirdi
Şanlıurfa Karaköprü'de istinat duvarı çöktü; araçlar çukura böyle düştü
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

Şişli'de korsan taksisi bağlanan şahıs kendini yakmak istedi
Türkiye-Azerbaycan tatbikatı hazırlıkları kapsamında havan atışları yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li vekillerin istifasından sonraki iddialara yanıt verdi
Avusturya'daki Türk bilim insanı 'mutasyonlu koronavirüs' tanısı koyan kit geliştirdi
Küçükçekmece'de beton mikseri altında ezilen kadın öldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni metro hattı için tarih verdi
Yalova'da DEAŞ'a yönelik önemli operasyon
Hahamın cenazesinde binlerce kişi koronavirüsü hiçe saydı
ABD'de metroda Chucky kostümlü 'sosyal deney' viral oldu
Burdur Gölü köpürdü
Pilot eş, kokpitten görüntü paylaştı
Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre'nin annesinden yürek yakan sözler
Genç kızı takip edip taciz eden şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa Karaköprü'de istinat duvarı çöktü; araçlar çukura böyle düştü
Barış Manço anılıyor: Biz nasıl unuturuz seni!