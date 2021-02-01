Trafik magandası terör estirdi

Oynatma Listesi

İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasında trafikte tehlikeyi hareketler yapan sürücü, kameraya yansıdı. Kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, sokak ortasında adeta zigzag çizdi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2384 Sokak'ta tehlikeli hareketler yapan maganda sürücü korku dolu anlar yaşattı. Sokak ortasında 34 FM 2208 plakalı otomobiliyle 'drift' yaparak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Sokak ortasında uzun süre bu şekilde ilerleyen maganda bir süre sonra gözden kayboldu. Maganda sürücünün tehlike saçarak ilerlediği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, makas atarak ilerleyen sürücünün karşı yönden gelen bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Buna rağmen makas atarak ilerlemeye devam eden sürücüye bir başka araç sürücüsünün kornaya basarak tepki gösterdiği duyuluyor.