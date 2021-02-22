MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >TIR'ın devriye polisine çarptığı feci kaza kamerada
Oynatma Listesi
HABER

TIR'ın devriye polisine çarptığı feci kaza kamerada

Rusya'da trafik devriyesinde görevli iki polis memuruna bir araca yardım ettiği sırada arkadan hızla gelen TIR çarptı. İki polis memurunun ölümden şans eseri kurtulduğu kaza anı araç kamerasına anbean yansıdı.

Rusya'nın Stavropol Krayı'ndaki Andropovsky bölgesinde trafik devriyesinde görevli iki polis memuruna arkadan hızla gelen TIR çarptı. Araç içinde ölümden mucizevi şekilde kurtulan iki polis memurunun zor anları polis aracının kamerasına anbean yansıdı. Andropovsky Polis Departmanı tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, iki polis memurunun yardıma ihtiyacı olan başka bir sürücüyle iletişim halinde olduğu sırada park halindeki polis aracına, hızla arkadan gelen bir TIR'ın çarptığını açıkladı.

Yetkililer, iki polis memurunun şans eseri hayatta kaldığını ve tedavi için Andropovsky Acil Durum Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti. Polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
TIR'ın devriye polisine çarptığı feci kaza kamerada
Telefonla konuşurken genç kıza çarptı, savunması pes dedirtti! 'Taşa çarptım' dedi
Tekirdağ'da herkes panik içinde izlerken o gidip yanan elektrik teline tekme attı
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

El frenini çekmeyi unuttuğu kamyon kafeye girdi! O anlar kamerada
İtalya'da gördüğü meyve ve sebze kurutma tesisini Niğde'de kurarak yurt dışına açıldı
Hafter’in kaçırdığı Türklerden 1 yıldır haber alınamıyor
Pendik'te tartıştığı eşini dambıl ile öldüren zanlı polise teslim oldu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazetecilerin sorularını yanıtladı
Karaköy İskelesi'nde yürek burkan görüntü
TIR'ın devriye polisine çarptığı feci kaza kamerada
Kağıthane'de inşaat şantiyesinde yangın; alevler binanın ön cephesini sardı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan sahte parfüm uyarısı
Esenyurt'ta bir kadının, tartıştığı komşusunun kapısına reçel döktüğü öne sürüldü
İstanbul barajlarında su seviyesi yükselmeye devam ediyor
Milli SİHA Bayraktar TB2 300 bin uçuş saatini tamamladı
Bakırköy D-100 yan yolda İETT otobüsünün önünü kesip tehditler yağdırdılar
Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna yönelik suikast girişimi
Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı