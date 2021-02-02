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TIR, otoyol gişesine böyle çarptı! Kaza anı kamerada
Çin'de hızla giden bir TIR, otoyolda bulunan gişelerin girişindeki beton bölüme çarptı. Kaza saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, Çin'de meydana geldi. Hızla giden bir TIR, otoyol gişelerinin girişinde bulunan beton bölüme sertçe çarptı. Kaza anında TIR'ın ön kısmından kopan parçaların yola yayıldığı görüldü.
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TIR, otoyol gişesine böyle çarptı! Kaza anı kamerada
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