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TIR faciasından saniyeler öncesi kamerada! 'Roket gibi gidiyor...'

Bursa’da 4 kişinin hayatını kaybettiği korkunç TIR kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Faciadan sadece saniyeler kaydedilen görüntülerde Akiniş rampasında freni patlayan TIR'ın aşırı hızla yokuş aşağı indiği anlar başka sürücü tarafından böyle kaydedildi.

Kaza, geçen cuma günü Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde meydana geldi. Faruk Eskiçırak yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı TIR, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca önce çarptı, ardından altına alarak sürükledi. Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler öldü, 8’i ağır, 20 kişi yaralandı. Pek çok araç demir yığınına döndü. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 KAZADAN SANİYELER ÖNCE TIR GÖRÜNTÜLENDİ

İnegöl’de bir cam firmasında çalışan Ramazan Demircan’ın ise kazadan kısa süre önce TIR’ın kontrolden çıkıp sinyal vererek korna çalıp ilerlediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntülediği ortaya çıktı. O anları Demircan şöyle anlattı: “TIR’ın frenlerini patladığını tahmin ettim. Hızla gidiyordu. TIR şoförü bana selektör yaptı ve korna çaldı. Ben de heyecanlandım. Sıra dışı bir durum olduğunu anladım. Otomobilimi sağ şeride attım. Düzlüğe kadar TIR’ı takip ettim. Heyecanlandığım için videoyu olayların başından itibaren çekemedim. TIR sürücüsü ısrarla kornaya basıyordu. Bir an düşündüm sonra da ‘Acaba ne olacak?’ diyerek videoya çekmeye başladım. TIR çok hızlı gidiyordu, yetişemedim. Durma ihtimali ise çok düşüktü. Saatte 110 kilometre ile yol alıyordum. TIR benden daha hızlıydı. Gözden kaybedince videoyu kapattım. Sonra ileride kazayı gördüm. Oradaki yaralılara yardım etmeye çalıştım. Hayatımda gördüğüm en büyük kazaydı.”

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TIR faciasından saniyeler öncesi kamerada! 'Roket gibi gidiyor...'
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