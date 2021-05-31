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'Tık' uğruna ölüm yolculuğunun cezası kesildi!

Sosyal medyada tıklanma uğruna metrobüs üstüne çıkan Y.E.Ö., Merter'den Edirnekapı'ya yolculuk yaptı. Gözaltına alınan Y.E.Ö.'ye 998 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da iki genç, sosyal medyada tıklanma uğruna hayatlarını tehlikeye attı. Gençlerden biri, Merter metrobüs durağında metrobüsün üstüne tırmanarak saklandı. Metrobüs üstünde yatan genç, Edirnekapı Metrobüs durağına kadar 5 durak ilerledi. Tehlikeli yolcuğu görüntüleyen genç bunu da sosyal medya hesabında paylaşarak tıklanma talep etti. Canını tehlikeye atan genç, Edirnekapı durağında metrobüsten atlayarak arkadaşıyla birlikte uzaklaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Y.E.Ö.'yü D-100 Merter Yan Yol mevkiinde yakaladı. Y.E.Ö.'ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 854 lira, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 68/1c maddesine istinaden ise 144 lira olmak üzere toplam 998 lira idari para cezası kesildi.

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'Tık' uğruna ölüm yolculuğunun cezası kesildi!
'TIK' uğruna metrobüs üstünde ölümüne yolculuk
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