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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >TEM'de akılalmaz görüntü! Şoför ve muavin faciaya davetiye çıkardı...
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TEM Otoyolu'nda geri giden yolcu otobüsü böyle görüntülendi

TEM Otoyolu'nda sapağı kaçıran yolcu otobüsü şoförü, emniyet şeridinden geri geri giderek faciaya davetiye çıkardı. O anlar yolun karşısındaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda meydana geldi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği öğrenilen yolcu otobüsünün sürücüsü Sultangazi mevkiinde sapağını kaçırınca, emniyet şeridinden geri geri giderek sapağa ulaşmaya çalıştı.

MUAVİN ŞOFÖRÜ YÖNLENDİRDİ

Otobüsün muavini ise aşağı inerek, otobüs şoförünü yönlendirdi. Hem otobüstekilerin hem de yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan otobüs şoförünün yaptığı yolun karşısındaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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TEM Otoyolu'nda geri giden yolcu otobüsü böyle görüntülendi
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