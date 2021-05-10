TEM Otoyolu'nda geri giden yolcu otobüsü böyle görüntülendi
Olay dün saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda meydana geldi.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği öğrenilen yolcu otobüsünün sürücüsü Sultangazi mevkiinde sapağını kaçırınca, emniyet şeridinden geri geri giderek sapağa ulaşmaya çalıştı.
MUAVİN ŞOFÖRÜ YÖNLENDİRDİ
Otobüsün muavini ise aşağı inerek, otobüs şoförünü yönlendirdi. Hem otobüstekilerin hem de yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan otobüs şoförünün yaptığı yolun karşısındaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.