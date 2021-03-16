MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Telefonla konuşurken kapkaça uğradı! O anlar kamerada
Oynatma Listesi
HABER

Telefonla konuşurken kapkaça uğradı! O anlar kamerada

Esenyurt'ta, takip ettiği kadının konuştuğu sırada cep telefonunu elinden alıp kaçan şüpheli yakalandı. Kapkaç anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Mart Salı günü öğle saatlerinde Esenyurt'un Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın cep telefonu ile konuşarak yürüdüğü sırada, kendisini bir kişi takip etti. Ara sokağa giren kadının yanına yaklaşan şüpheli, elinden cep telefonunu alıp kaçtı. Kapkaça uğrayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen kapkaççı, yaşadığı evde yakalanarak, polis merkezine götürüldü.


KAPKAÇ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kapkaç anları ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, şüphelinin kadını takip etmesi ve telefonu elinden alıp, kaçtığı anlar yansıdı.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Telefonla konuşurken kapkaça uğradı! O anlar kamerada
ABD'de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Isparta'da aşı yapılacak büyükbaş hayvanlar, panikleyince demiri söküp duvarı yıktı
TIR faciasından saniyeler öncesi kamerada! 'Roket gibi gidiyor...'
Şaşkınlık yaratan görüntü! Kutup ayısı evin çatısına çıktı
Yağmurdan ağaca sığınanlara yıldırım düştü! İşte o dehşet anları
Osmaniye'de kumar baskını! Merdiven boşluğunda böyle yakalandılar
Kırıkkale'de 'arabalı sinema' etkinliği
NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi
Kolombiya'da canlı yayında 'dev ekran' kazası
Eşine çarpan TIR şoförü kaçmasın diye kilometrelerce böyle yolculuk etti
Önce taksiciyi sonra ayırmaya çalışan kadını darp etti!
Mağaza önünden televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında
Rusya'da sıcak su borusunda patlama! Metrelerce havaya yükseldi
Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı
Su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladı! O anlar kamerada
Meksika'da sıcak hava balonu turundaki korku dolu anlar kamerada
Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede
Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu
İnşaat alanındaki iş kazası kamerada
Yer Ankara... Drift partisinde kullanılan 26 araç trafikten men edildi
Şişli'de saldırdığı esnafı 12. kattan aşağı attı o anlar kamera
Akan trafikte tekerlekli sandalyeli kişiyi son anda fark etti
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Ağrı'da kar yığınları, iş makineleriyle taşınıyor
Bursa'da, Hoca Mehmet Sinan Efendi'nin 500 yıllık mezarı atıl kaldı
ABD ile Doğu Akdeniz'de ortak eğitim
Liseli iki grubun kız kavgası kamerada
Kar, yağmur ve fırtına geliyor
Nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu donmak üzereyken bulundu
MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PYD'nin sözde komutanı yakalandı
Mutfakta ödül sevinci
Cips ve çay paketinde uyuşturucu
'Çok yüksek riskli' Konya'da eğlence merkezindeki 23 kişiye 144 bin lira ceza
İkinci el cep telefonlarında yeni dönem! Vatandaşı da esnafı da memnun etti
Sosyal medyadan yayın yapacaktı; 15 yaşındaki kız, babasının silahıyla kendini vurdu
Azerbaycan'da dev askeri tatbikat
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan açıklamalarda bulundu
Patara Telsiz İstasyonu'nun, postane olarak da kullanıldığı ortaya çıktı