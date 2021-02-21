MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Telefonla konuşurken genç kıza çarptı, savunması pes dedirtti! 'Taşa çarptım' dedi
Oynatma Listesi
HABER

Telefonla konuşurken genç kıza çarptı, savunması pes dedirtti! 'Taşa çarptım' dedi

Afyonkarahisar'da yolda yürürken arkasından gelen otomobilin çarptığı Fikriye G. (14) yaralandı. Genç kız yola savrulurken, cep telefonuyla konuştuğu sırada taşa çarptığını düşünerek yoluna devam eden sürücüyü ise çevredeki esnaflar durdurdu. Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Olay, 5 Şubat Cuma saat 12.30 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ali Uygur Caddesi'nde meydana geldi. Akrabalarıyla yolda yürüyen Fikriye G.'ye, arkasından gelen H.Ö. (64) idaresindeki otomobil çarptı. Genç kıza sol tarafından çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, Fikriye G. ise yola savruldu. Olayı gören çevredeki esnaflar otomobilin önünü keserek, sürücüyü durdurdu. Sürücü H.Ö.'nün cep telefonuyla konuştuğu sırada taşa çarptığını söylediği ve kazanın farkında olmadığını söylediği öğrenildi.
Fikriye G. olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Fikriye G., tedavisinin ardından evine gönderilirken, ailesi olayla ilgili H.Ö.'den şikayetçi oldu. Adli sürecin devam ettiği kaydedildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde yanındaki iki kişiyle yol kenarında yürüyen Fikriye G.'ye arkadan gelen otomobilin sol tarafından çarptığı, genç kızın yola savrulduğu anlar yer aldı.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Telefonla konuşurken genç kıza çarptı, savunması pes dedirtti! 'Taşa çarptım' dedi
Tekirdağ'da herkes panik içinde izlerken o gidip yanan elektrik teline tekme attı
Hindistan'da düğün konvoyundaki görünmez kaza anı kamerada
Donmak üzereyken buldular! İçinizi ısıtacak anlar...
Canlı yayında muhabire gasp şoku kamerada
Suudi Arabistan'da karın üzerine çöken develer böyle görüntülendi
Kağıthane’de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kolombiya'da inek hastaneye daldı! Korku dolu anlar kamerada
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın oteli saniyeler içinde yıkıldı
Avustralya'da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı
Karlı yolda kayan cip parka girdi! O anlar kamerada
3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil rampada kaydı, felaketin eşiğinden dönüldü
Kamyonetten fırlayan lastiği böyle durdurdu
Kayan otomobilini durdurmak için aracın önüne böyle atladı
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
İstanbul'da film gibi polis şüpheli kovalamacası
Sancaktepe'de otobüs şoförüne yaşatılan dehşet kamerada
Görüş mesafe kaybolan yolda gerilim dolu anlar...
Fatih'te kısıtlamada restoranlara baskın kamerada
Sokak ortasında tartışma tokatlı kavgaya dönüştü, trafik kilitlendi
Yasak dinlemediler, nişan eğlencesi yaptılar, maskeyi mendil yapıp halay çektiler...
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

Banka şubesinde müdürün başına silah dayadı
Kaldırımda yürürken üzerine adam düştü
Telefonla konuşurken genç kıza çarptı, savunması pes dedirtti! 'Taşa çarptım' dedi
Pazar tezgahlarının aylık kira kazancı dikkat çekiyor
Doktorları bile şaşırttı! Milyonda bir görülüyor
Polisle çatışırken kendini vurdu
Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu
Aile katliamında katil zanlısı eski ortak çıktı
Antalya'da diskoda tepki çeken 'korona' partisi 
Havada korku dolu anlar! Uçağın motoru havada alev aldı
Havaya rastgele ateş açtı marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştı
Sivas'ta 45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor
Prens Selman gözden mi çıkarıldı?
Görüntüler Muş'tan... 1800 rakımdaki evler kara gömüldü
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'e soruşturma