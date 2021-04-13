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Tam kapanma gelir mi?
Tam kapanma gelir mi? Büyük bir kısıtlama mı gelecek? Bu akşam saatlerinde belli olacak. Peki sokaktaki vatandaş ve uzmanlar ne düşünüyor? CNN Türk'ten Fulya Öztürk ve Alper Öztürk onlara mikrofon uzattı.
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Tam kapanma gelir mi?
Bahçedeki köpekten korkan kuryenin, ağaca tırmanması kamerada
Batman'da başladı Bahçelievler'de devam etti! Amansız akraba kavgası kamerada
Kendisini böyle kamufle ettti! Ümraniye'de ilginç hırsızlık kamerada
ABD'de okul bahçesinde yıldırım düşen ağaç ikiye ayrıldı
Okul bahçesinde maç yaparken asıldığı kale direğinin altında kaldı
Arnavutköy'de polis ile korsan taksici arasında nefes kesen kovalamaca
Anne ve babanın çaresiz anları! Sonunda doktorun ayaklarına kapandı...
Kuvvetli rüzgar dondurma dolabını sürükleyip ekmek dolabını devirdi, flamaları uçurdu
Horoz dövüştüren 20 kişiye paraya cezası
Hatalı sollama yapan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı
Minibüse çarpan cip böyle takla attı
Montunu mendil satan çocuğa verdi! O anları bir sürücü görüntüledi
Sinir krizi geçirdi, evdeki eşyaları aşağı böyle attı
Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler, şoförü böyle darp ettiler
Kimseye aldırmadan cep telefonlarını çaldı! O anlar kameraya yansıdı
Sultangazi'de tekstil işçilerinin kavgası kamerada
Telefon satışı için buluşmuşlardı... Kardeşlere dehşeti yaşattı!
Anahtarı evde unuttu, komşuları halatla balkondan içeri böyle sarkıttı
Ümraniye'de otomobiliyle drift atan sürücü yakalandı
Tamire getirilen cep telefonu patladı
Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı anlar kamerada
Görüntüler Adıyaman'dan... Kızların tekme tokat kavgası kamerada
Arnavutköy'de kısıtlama gününde taşlı sopalı kavga kamerada
Üsküdar'da korkunç kaza! Motosikletine binmeye çalışıyordu...
Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü
Kısıtlamaya rağmen sokakta düğün eğlencesi yaptılar
Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Düğün konvoyunda pompalı tüfek dehşeti kamerada
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