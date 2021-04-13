Oynatma Listesi

Tam kapanma gelir mi?

Bahçedeki köpekten korkan kuryenin, ağaca tırmanması kamerada

Batman'da başladı Bahçelievler'de devam etti! Amansız akraba kavgası kamerada

Kendisini böyle kamufle ettti! Ümraniye'de ilginç hırsızlık kamerada

ABD'de okul bahçesinde yıldırım düşen ağaç ikiye ayrıldı

Okul bahçesinde maç yaparken asıldığı kale direğinin altında kaldı

Arnavutköy'de polis ile korsan taksici arasında nefes kesen kovalamaca

Anne ve babanın çaresiz anları! Sonunda doktorun ayaklarına kapandı...

Kuvvetli rüzgar dondurma dolabını sürükleyip ekmek dolabını devirdi, flamaları uçurdu

Horoz dövüştüren 20 kişiye paraya cezası

Hatalı sollama yapan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı

Minibüse çarpan cip böyle takla attı

Montunu mendil satan çocuğa verdi! O anları bir sürücü görüntüledi

Sinir krizi geçirdi, evdeki eşyaları aşağı böyle attı

Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler, şoförü böyle darp ettiler

Kimseye aldırmadan cep telefonlarını çaldı! O anlar kameraya yansıdı

Sultangazi'de tekstil işçilerinin kavgası kamerada

Telefon satışı için buluşmuşlardı... Kardeşlere dehşeti yaşattı!

Anahtarı evde unuttu, komşuları halatla balkondan içeri böyle sarkıttı

Ümraniye'de otomobiliyle drift atan sürücü yakalandı

Tamire getirilen cep telefonu patladı

Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı anlar kamerada

Görüntüler Adıyaman'dan... Kızların tekme tokat kavgası kamerada

Arnavutköy'de kısıtlama gününde taşlı sopalı kavga kamerada

Üsküdar'da korkunç kaza! Motosikletine binmeye çalışıyordu...

Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü

Kısıtlamaya rağmen sokakta düğün eğlencesi yaptılar

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Düğün konvoyunda pompalı tüfek dehşeti kamerada

Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!

Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!

Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?

Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri

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