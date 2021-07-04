MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Talihsiz çoban, öfkeli boğanın hedefi oldu! O anlar kamerada
Oynatma Listesi
HABER

Talihsiz çoban, öfkeli boğanın hedefi oldu! O anlar kamerada

Konya'nın Karapınar ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan çoban yaralandı. Boğanın çobana saldırdığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Konya Karapınar'da, İlçeye bağlı Yelekli mevkisindeki çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu İkramullah Armani (23) inekleri sağımhaneye götürdüğü sırada bir boğanın saldırısına uğradı.

Boğanın bir süre sürüklediği Armani, sağımhanenin dışına kaçmayı başardı.

Yaralanan çoban çiftlik sahibi tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Öte yandan boğanın çobana saldırı anı çiftlikteki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boğanın çobanı yere düşürdüğü ve boynuzuyla sürüklediği görülüyor.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Talihsiz çoban, öfkeli boğanın hedefi oldu! O anlar kamerada
Üsküdar'da kablo hırsızına mahalle sakininden dayak kamerada
Gözler istihdam verisinde
Parti malzemelerini pantolonuna saklayıp çaldı
836 suç kaydı bulunan yaşı küçük hırsızlık şüphelisi yakalandı
Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! O anlar kamerada
Otobüs şoförü, yangını fark edip 45 yolcuyu indirerek faciayı böyle önledi!
Bomba gibi patladı! Görüntüler ABD'den... Çok sayıda yaralı var
Temmuz ayında piyasalar
Piyasalarda Delta satışı
Piyasalar dengelendi
FED fiyatlaması mola verebilir
Borsa İstanbul kendi içinde ayrışıyor
FED piyasaları nasıl etkiler?
Dolarda yeni koordinatlar
Zirve sonrası piyasalar
Dolar neden düştü?
Piyasaların gözü kritik veride
Ilımlı pozitif seyir korunuyor
Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor
FED sonrası piyasalar
Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın avukatı: Henüz ifade vermedi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde orman yangını
Kocaeli'de bir kişiyi tacizle suçlayıp, otobüste dövdüler
3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtan baba tutuklandı
Telefon dolandırıcılarının ses analizi Adli Tıp Kurumunda yapılıyor
Almanya, Yasemin'i arıyor
Talihsiz çoban, öfkeli boğanın hedefi oldu! O anlar kamerada
'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, ilk ifadesinde ne dedi
Turistlere para karşılığında HES kodu alıyorlar
TOKİ, 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim edecek
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeğeni Osmaniye'de toprağa verildi
Japonya'da heyelan sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Bilim Kurulu üyesi Levent Akın'dan 18 yaşa aşı çağrısı
Bingöl'de 15 milyon kök kenevir ele geçirildi
Güngören'de çatıdan kopan parçalardan son anda kurtulan kişi kamerada