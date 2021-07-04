Talihsiz çoban, öfkeli boğanın hedefi oldu! O anlar kamerada
Konya Karapınar'da, İlçeye bağlı Yelekli mevkisindeki çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu İkramullah Armani (23) inekleri sağımhaneye götürdüğü sırada bir boğanın saldırısına uğradı.
Boğanın bir süre sürüklediği Armani, sağımhanenin dışına kaçmayı başardı.
Yaralanan çoban çiftlik sahibi tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Öte yandan boğanın çobana saldırı anı çiftlikteki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boğanın çobanı yere düşürdüğü ve boynuzuyla sürüklediği görülüyor.