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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Taksim'de turistlere selfie tuzağı
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Taksim'de turistlerle selfie çekilip para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem

TAKSİM Meydanı'nda kostümle gezerek turistlerden birlikte selfie çekilme karşılığında para isteyen beş kişi şikayet üzerine polis merkezine götürüldü. Tiyatrocu olduklarını öne süren beş kişiye 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendiği öğrenildi.

Amatör tiyatrocu olduklarını iddia eden kostümlü 5 kişi Taksim Meydanı'nda dolaşan turistlerle fotoğraf çekilme karşılığında ortalama 10'ar dolar para toplamaya başladı. Kişilerin, turistlere rahatsızlık vermeye başlaması üzerine Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na bağlı sivil polisler devreye girdi. 5 kişi, polis merkezine götürülürken haklarında 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendi. Amatör tiyatrocu olduklarını öne süren gençler, birçok Avrupa ülkesinde selfie çektirerek, bahşiş toplama geleneği bulunduğunu, suç işlemediklerini öne sürdü.

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Taksim'de turistlerle selfie çekilip para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
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