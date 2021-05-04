MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Taksicilerin yolcu tartışması! Geldiğini göründe birlikte saldırdılar
Oynatma Listesi
HABER

Taksicilerin müşteri alma kavgası! Etrafını sarıp darp ettiler

İstanbul Esenler'de taksiciler arasında 'müşteri alma' kavgası çıktı. 5 taksici gözaltına alınırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşocağı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Esenler Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne gelen bir taksici, yolcu almak istedi. Bu sırada hastane önünde bulunan diğer taksiciler, 'bölgemizden müşteri almazsın' diyerek tartışmaya başladı. Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların hedefi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasından vatandaşlar kurtarırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan 5 taksiciyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin etrafı sarılan kişiler tarafından dövüldüğü, yere düşen kişiye tekmelerin atıldığı, kavga eden kalabalık grubu vatandaşların ayırmaya çalıştığı görüldü.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Taksicilerin müşteri alma kavgası! Etrafını sarıp darp ettiler
Üsküdar'da giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı
Kumarhaneye çevrilen inşaattaki baskın kamerada
Sağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi konuşuluyor
Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atladığı anlar kamerada
Esenyurt'ta arkadaşlarının yaralandığını duyan taksiciler ortalığı birbirine kattı
Sultangazi'de müşteri gibi girdiği mağazada hırsızlık yaparken yakalandı
Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı ortaya çıktı
Hayretle izlediler! Asansöre atı bindirmeye çalıştılar....
Trafikte ters istikamette gittiier! Görenler cep telefonuna sarıldı...
Sultangazi'de ilginç hırsızlık! Aydınlatma direğinin korumasını çaldılar...
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Yıkım sırasında bitişikteki evin duvarı delindi, yatak odası molozla doldu
Meme Büyüme Estetiği
Ünlü çiftin sosyal medya takipçileri çok kıskandı
Van'da yol kenarında yanmış erkek cesedi bulundu
Site bahçesinde başlayan kavga acil servise kadar uzandı
İstanbul'da sivrisinekler ortaya çıktı, uzman isim uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan Covid-19 hastalarına ilaç uyarısı
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu "gaybubet evi"nde yakalandı
Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı
10 yaşındaki otizmli Kerim Can 48 saat sonra canlı olarak bulundu
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Borsa ve döviz birlikte yükseliyor
Cesedi otomobilinin bagajında bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli adliyede
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız
Mutosyona duyarlı yerli tanı kiti