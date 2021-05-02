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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Taksi telsiziyle haber yayıldı... Yumruklar konuştu!
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Esenyurt'ta arkadaşlarının yaralandığını duyan taksiciler ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta, arkadaşlarının bir kişiyle kavga edip kesici bir aletle yüzünden yaralandığını duyan taksi şoförleri, ortalığı savaş alanına çevirdi. Polis kavgaya karışanları güçlükle gözaltına alırken, yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Mayıs Cumartesi günü saat 14.28 sıralarında Zafer Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre site sakinlerinden biri, giriş kapısında bir taksi şoförüyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Site sakini eline aldığı kesici bir aletle taksi şoförünü yüzünden yaraladı. Ağır şekilde yaralanan taksi şoförü kanlar içinde kalırken, saldırgan kişi kendisine ait panelvan minibüse binerek sitenin içine girdi.

TAKSİCİLER ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Meslektaşlarının yaralandığını duyan taksi şoförleri ise siteyi birbirine kattı. Sitenin farklı girişlerinden içeri giren taksi şoförleri, saldırganı bularak darp etmeye başladı. Bu esnada bir taksi şoförü ise eline sert bir cisimle, saldırgana ait panelvan minibüsün arka camını kırdı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Ağır şekilde yaralanan taksici meslektaşları tarafından, darp edilen saldırgan ise ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

O ANLAR SİTE SAKİNLERİ TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Yaşanan korku dolu anlar ise sitede sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere taksi şoförünün camı kırması ve tartışma anları yansıdı.

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