MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Sürüsünü drondan böyle korudu! 5 metre havaya zıpladı...
Oynatma Listesi
HABER

Sürüsünü drondan böyle korudu! 5 metre havaya zıpladı...

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde sürü sahiplerinin kurt saldırılarından korunmada en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerinin haberini yapmak için havadan koyunların görüntüsünü almak isteyen gazetecilerin 5 metre yükseklikteki dronuna, kangal köpeğinin saldırma anı kameraya yansıdı. Sürü sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirterek, "Dron, koyunların üstüne geldiği anda 5 metre sıçrayarak havada kaptı" dedi.

Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde sürü sahiplerinin kış şartlarında çektikleri zorlukları ve kurt saldırılarına karşı en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerini haberleştirmek isteyen gazeteciler dronla görüntü almak istedi. Koyun sürüsünü çekmek için yükselen dronun yaklaştığını gören Kangal köpeği, koşarak 5 metre yükseklikteki dronu kaptı. Kangal köpeği daha sonra dronu bırakıp uzaklaştı. Dron kamerası o anları saniye saniye kaydetti.


'KOYUNLARA HİÇBİR ŞEYİ YAKLAŞTIRMIYOR'
Sürü sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirterek, "Köpeğimi Sivas'tan getirttim. Gerçekten harika bir köpek. Demirören Haber Ajansı koyun ve kuzularımızı çekmek için bu bölgeye geldi. Dron, koyunların üstüne geldiği anda köpek 5 metre sıçrayarak havada kaptı" diye konuştu.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Sürüsünü drondan böyle korudu! 5 metre havaya zıpladı...
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Rusya'da alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada
Bakırköy'de vinç devrildi, sepetteki işçiler ölümden döndü
Çürümüş ağaç kovuğunda buldular... Sakarya'da ilginç olay!
Hırsızlık şüphelisi örümcek adam gibi kaçmaya çalıştı
Japonya'daki Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti
Çığdan şans eseri kurtuldular! O anlar kamerada
Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

ABD savaş gemileri peş peşe geçti... Çok sayıda askerin İstanbul Boğazı'nı seyrettiği görüldü
Sahte Euro basan darphaneye operasyon
Ankara'da Suriyeli büyücü çetesi çökertildi: 13 gözaltı
Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme
Yürekleri ağza getiren olay! Bir anda çocuğun üzerine düştü
Online duruşmada ilginç anlar! Avukat, kendisinin kedi olmadığına inandırmaya çalıştı
MSB paylaştı! Azerbaycan ile kapsamlı kış tatbikatı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Bildirilen ölümler aşıyla ilişkilendirilemedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den uzaya gidecek astronot için isim önerisi
Esenyurt'ta küfürleşme kavgasında çocukluk arkadaşını öldürdü
CHP'li eski vekiller Muharrem İnce'nin partisine katılacak
Birleşik Krallık'ta son 10 yılın en soğuk gecesi yaşandı
Ardahan'da karga istilası
Eşinin cesedini 3 gün banyoda saklayıp, şüphe çekmemek için telefonundan mesaj göndermiş