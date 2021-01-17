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Sultangazi'de sokak ortasında çocuk kaçırma girişimi iddiası kameraya yansıdı

İstanbul Sultangazi'de mağazaya giren Suriyeli ailenin kapıda bekleyen 5 yaşındaki çocuğunu bir kişinin kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Şüphelinin ayakkabılarını çıkardığı küçük çocuğu çuvala koymaya çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir mağazaya giren Suriyeli aile çocuklarına kapıda beklemesini söyledi. Çocuklar kapıda beklerken yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi elindeki çuvalla çocukların yanına yaklaştı.

SON ANDA FARK ETTİLER

Mağazanın önünde bekleyen 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkaran şüpheli, daha sonra çocuğu çuvala koymaya çalıştı. Küçük çocuk büyük korku yaşarken, aile ve mağaza çalışanları durumu fark etti. Anne ve mağaza çalışanları hızla dışarı koşarken, paniğe kapılan şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

ÇUVALA KOYMAYA ÇALIŞTI İDDİASI

Yaşananları anlatan mağaza çalışanı Mücahit Özyürek, Kapının önünde 2-3 tane çocuk vardı. Ailesiyle birlikte çalıştığım yere alışverişe gelmişlerdi. Kadın çocukları içeri sokmadı. Kadın içeride alışveriş yaparken dışarıda da o esnada bağrışma sesleri geldi. Biz hemen kapıya çıktık, baktık. Bir arkadaş çocuğu yatırmış yere ayakkabılarını çıkarmaya çalışıyor. Elinde bir tane çuval vardı. Çocuğu aynı zamanda çuvalın içine sokmaya çalışıyordu. Biz görünce direk dışarı fırladık. O sırada şahıs koşarak kaçtı. Daha da göremedik. Çocuğun ayakkabılarını çıkarmıştı, çuvala sokmaya çalışıyordu. Çuvala sokmaya çalışıyorsa büyük ihtimalle kaçırmaya çalışıyordu. Başka bir niyeti olduğunu sanmıyorum dedi.

O ANLAR KAMERADA

Olay anları çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, mağazanın önüne çocukları bırakan ailenin alışveriş yapmak için içeri girdiği, içinde karton olan bir çuvalla cadde üzerinde yürüyen bir kişinin çocukların yanına geldiği, çocuklardan birinin ayakkabılarını çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Alışveriş yapan çocukların annesinin durumu fark ettiği ve koşarak mağazadan çıkıp çocuklarının yanına geldiği, şüphelinin bunun üzerine koşarak kaçtığı kameraya yansıyor.

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Sultangazi'de sokak ortasında çocuk kaçırma girişimi iddiası kameraya yansıdı
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