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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte böyle kaydedildi
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Sultangazi'de inşaat işçisinin hiçbir önlem almadan tehlikeli çalışması kamerada

İstanbul Sultangazi'de inşaatın 5. katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi, görenlere korku dolu anlar yaşattı. Yüreklerin ağıza geldiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de yapımı devam eden bir inşaatta metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçinin görüntüsü yürekleri ağza getirdi. Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak'ta yer alan inşaatta çalışan işçi kendisini izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Kalıp halindeki tahtaların üzerine çıkan işçi, inşaatın en üst katında yan duvarda adeta cambaz gibi çalıştı. Kask ve halat gibi hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi, etkili rüzgar karşısında olası bir kazaya davetiye çıkardı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, metrelerce yükseklikte bulunan yan duvardaki tahtaların üzerine oturan işçinin buradaki çalışmasının bitmesinin ardından iki arkadaşının yardımıyla binanın üstüne çıktığı kameraya yansıyor.

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