MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı
Oynatma Listesi
HABER

Sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı

hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan son dakika videolarını sizler için derledik. // Rusya’nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi.

Rusya’nın en çok tanınan sosyal medya fenomenlerinden biri Mihail Litvin uzun süre önce lüks bir araç aldı. Aracı arızalanan Litvin yetkililerle görüşerek araçtaki arızanın sürekli tekrarlamasından şikayetçi oldu. Şirketten karşılık bulamadığını iddia eden sosyal medya fenomeni, arkadaşlarından oluşan bir ekiple aracı Moskova’daki boş bir araziye götürdü. Litvin, benzin bidonunu aracından başlayarak yere dökerken, diğer yandan mangal yakarak sosis pişirdi.

Sosyal medya fenomeni Litvin çakmağı yere atarken, alevler hızla ilerleyerek araca ulaştı. Rusya’da piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL civarında olan lüks araç arazinin ortasında yandı. Litvin ise yanında getirdiği Rus yapımı eski bir araca bindi. Marşı basmayan eski Rus aracını arkadaşları iterek çalıştırırken Litvin, aracıyla tarladan ayrıldı.

Yalancılıkla suçlandı
Fenomen Mihail Litvin, lüks aracını yaktığı anların görüntülerini milyonlarca takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüler bazı takipçiler tarafından beğeni alırken, birçok kişi ise Litvin’i şov yapmakla suçladı. Sosyal medya kullanıcıları Litvin’in söz konusu görüntüleri paylaşarak aracın değerinden daha fazla para kazanacağını savundu.

Öte yandan Rus sosyal medya fenomeni, ülkenin en çok kazanan fenomenleri arasında bulunuyor.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı
İnsanlık dışı görüntüler! Bir de sosyal medyadan paylaştılar
Kurtuluş'ta mahalleli simitçisine sahip çıktı
Menopoz sonrası kemik kırıklarına dikkat!
Kadınlarda kemik erimesinin önüne geçmek için öneriler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
ACILAR MASKELENMESİN!
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Eylül'ün İlk Haftasında Burçları Neler Bekliyor? | Astrolog Aygül Aydın'dan Haftalık Burç Yorumları
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Derya Uluğ'dan Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi İtirafı: "O maçtan sonra hüngür hüngür ağladım."
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
İş Yapış Şekilleri Değişti: Teknoloji Sektörünün Önde Gelen İki İsmi Bakın Neler Söyledi?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
VMworld 2020 bu kez kapılarını internette açıyor
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde sıkılanlara: Şablon baskı çalışması nasıl yapılır?
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!
Neden göbek bölgemiz yağlanır ?
Alnınızda hayatınızın sonuna kadar yazacak bir yazı olsaydı ne olurdu?
Sağlıklı bir cilt için nasıl beslenmeliyiz?
Stres ve kaygıyı azaltan yoga pratiği
Oppo Reno 3 Pro incelemesi
Evde aletsiz vücut geliştirme | Bacaklar için ideal program
Erkeklerin korkulu rüyası Jinekomasti
Saçlarınız için doğal maske ve vitaminli serum tarifleri!
Evde oyun hamuru nasıl yapılır?
Galaxy Note 20 Ultra incelemesi
Oppo Reno 4 Pro: Fark yaratan telefonu inceledik
Huawei Watch GT2 Pro: Bir mühendislik harikası
En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu
HPE ile Intel'in işbirliği hangi fırsatları doğuruyor?
itelligence Türkiye ile pandemi sonrası dijital dönüşüm ve yetenek yönetimi
Futbol Keyfi // Derbi Öncesi..

Bunları da beğenebilirsiniz

Terör örgütü DEAŞ'ın eski yöneticisi Yozgat'ta yakalandı
CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çıktı, ihraç süreci başladı
İETT otobüsünde iğrenç olay
Çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıttı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ateşkesi isteyen niye silah gönderir
Motosikletli kuryelerin isyanı bizden hızlısı gerçekten mezarda
Ihlamur fiyatları sürekli yükseliyor
Son dakika... Bakan Soylu: Haziranın sonunda inşallah Türkiye’nin her tarafından 112 çevrilecek
Hobi olarak deve kuşu yetiştiren oyuncakçı, talep artınca çiftlik kurdu
Alper'in, hamile eşinin gözü önünde öldürülme anı kamerada 
Kıskanç eşi tarafından eve kilitlendi, polis kurtardı
Ölümden son anda kurtuldular!
Emekli yarbay 'Efeler' çetesinin eline düştü, bütün mal varlığını kaybetti
5. kattan böyle düştü! Korku dolu anlar kamerada
Son 24 Saatte Magazin Gündemi (26.10.2020)