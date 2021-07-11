MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Son anda fark etti! İstanbul'da yürekleri ağza getiren an!
Oynatma Listesi
HABER

Son anda fark etti! İstanbul'da yürekleri ağza getiren an!

İstanbul Bayrampaşa'da küçük bir çocuk, ablasının elinden kaçarak yola fırladı. Bu sırada yolda ilerleyen sürücü son anda çocuğu fark ederek frene bastı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Demirkapı Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda bulunan 5 yaşlarındaki çocuk, ablasının elinden kurtularak yolun karşısına geçmek için koştu. Bu sırada yolda otomobili ile ilerleyen Mikail Gezmişoğlu, çocuğu son anda fark ederek yavaşladı. Küçük çocuk otomobile çarparak yere düştü. Sürücünün dikkati sayesinde ölümde dönen çocuğu ablası kucağına aldı.

Görgü tanığı esnaf Hüseyin Bozoğlu, ''Burası işlek bir yol. Hem yaya hem araba trafiği var burada. Haliyle insanların çok dikkatli olması lazım bir anlık dalgınlık bu şekilde problemleri getiriyor. Aynen videoda olduğu gibi kazalar olabiliyor. Bazen arabalar daha hızlı gidebiliyor o zaman daha tehlikeli ciddi bir şey çıkabilirdi. Araba çok yavaştı daha hızlı olsaydı çocukta kalıcı hasar oluşabilirdi. Çocuğun yaşı oldukça küçüktü.'' dedi


ÇOCUĞU SON ANDA FARK ETTİ


Bir başka görgü tanığı Emre Eroğlu ise, ''Ufak bir kız çocuğu ablasının elinden kurtuldu. Allah'tan şoför dikkatli ve yavaştı. Diğer geçen arabalara nazaran daha dikkatlice ve yavaştı. Çocuğu son anda fark etti çocuk arabanın altında kalmaktan kurtuldu. Olası bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu. Çok şükür hiç kimse bir şey olmadı.'' ifadesini kullandı.

 

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Son anda fark etti! İstanbul'da yürekleri ağza getiren an!
Eğlence festivalinde ölümden döndüler!
Korku filmi sahnesi gibi! Alevlerin arasından görüntülendi...
Sultangazi'de elektrik kabloları patlamalarla yandı
Sultangazi'de tartıştığı sürücüye kazma ile saldırdı
Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki Mikail çukura düştü
Huawei FreeBuds 4 incelemesi
Piyasalarda denge arayışı
Delta korkusu ön planda
Gözler istihdam verisinde
Temmuz ayında piyasalar
Hem dolandırıcı hem pişkin! “Parayı da atmıyorum, pantolonu da göndermiyorum”
Esenyurt'ta zincirleme kazaya neden olan sürücü kaskom yok diyerek kaçtı
Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü
Kompresörü kusurlu diye gönderdi, yerine kavun geldi
Piyasalarda Delta satışı
Piyasalar dengelendi
FED fiyatlaması mola verebilir
Borsa İstanbul kendi içinde ayrışıyor
FED piyasaları nasıl etkiler?
Dolarda yeni koordinatlar
Zirve sonrası piyasalar
Dolar neden düştü?
Piyasaların gözü kritik veride
Ilımlı pozitif seyir korunuyor
Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor
FED sonrası piyasalar
Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Richard Branson uzaya giden ilk milyarder olabilecek mi?
Bakırköy'de lüks araç kaldırıma çıktı, son anda kurtuldu
Boşanma davasına 'çok mutluyum' yazdırdığı aracıyla gitti
Bayram tatili kaç gün olacak?
Bekçinin başına silah doğrulttu! O anlar kamerada
Hava tahminleri hangi yönde? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı
Yeni elektronik harp gücü 'Sancak' Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi
Derede kayıp 15 bin dolarını arıyor
Son anda fark etti! İstanbul'da yürekleri ağza getiren an!
Doktorların yumruklu kavgası! O anlar kamerada
Antalya'da mesire alanı girişinde 'piknik' kuyruğu
İçinde sürücüsünün olmadığı otomobil böyle takla attı
12 Eylül’ün işkence merkezinden kültür merkezine… Diyarbakır Cezaevi’nde neler yaşanmıştı?
Serdar Ortaç: Saygı albümü çıkaracağım