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Son anda böyle kurtuldular! Araç birden alev topuna döndü...

NEVŞEHİR'de park halindeyken alev alan otomobilde bulunan 2 kişi son anda kendilerini dışarıya atarak kurtuldu.

Yangın, 15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydanı'nda meydana geldi. Özkan D. idaresindeki 38 NU 727 plakalı otomobil park halindeyken elektrik kablosunun şase yapması sonucu alev aldı. Otomobil sürücüsü Özkan D. ve arka koltukta bulunan ismi öğrenilemeyen yolcu alev alan otomobilden son anda kendilerini dışarıya atarak kurtuldu. Çevrede bulunan esnaf, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Aracın alev alması ve 2 kişinin araçtan son anda çıkarak kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Son anda böyle kurtuldular! Araç birden alev topuna döndü...
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