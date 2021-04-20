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Sokak ortasında kadına şiddeti film izler gibi izlediler

SULTANGAZİ'de bir kadının sokak ortasında şiddet gördüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. O anlarda olaya şahit olan çevredekilerin film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30 sıralarında bir kadın sokak ortasında darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kadın, kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında yere yatırılıp dövüldü. Talihsiz kadın darbedilirken çevredekilerin olayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Öte yandan çiftin olayın gerçekleştiği sokakta oturduğu öğrenilirken polise de şikayette bunulmadığı kaydedildi.

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