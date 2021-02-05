Sokak köpekleri kadına dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada
Olay, Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde sokakta yürüdüğü sırada başıboş gezen köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, kendini çantasıyla korumaya çalıştı. Çantasını sallayarak köpekleri uzaklaştırmak isteyen kadın yoğun çabalarına rağmen köpekleri uzaklaştıramazken kadının yardımına mahalleli koştu. Vatandaşların yardımıyla köpekler kaçarken, saldırıya uğrayan kadın yere yığıldı. Bu anlar ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.